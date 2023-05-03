03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

Geçtiğimiz yıl Metin Hara ile boşanmanın eşiğinden dönen Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Uzun süre kameralardan kaçan ikili, kural bozdu. Sosyal medyadan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Altınbilek aşkını ilan etti. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:53
  • 1
  • 102
Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

Hilal Altınbilek ile Metin Hara, ilk kez Temmuz 2021'de Bozcaada'da hayranları tarafından görüntülenmişti. Sarmaş dolaş halleri dikkat çeken ikili, objektiflere yakalanmalarının ardından ilişkilerini doğrulamıştı. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, geçtiğimiz Ağustos'ta ise ayrılık kararı almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 102
Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Etiler'de bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte basın mensuplarıyla adeta köşe kapmaca oynamıştı. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrılmıştı.

  • 3
  • 102
Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

VIP bir araca binen oyuncu, sevgilisine "Hadi!" diye seslenmiş ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye kaçmıştı. Mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp, beş kere tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisi arabaya gelmeyince başarılı olamamıştı.

  • 4
  • 102
Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

ÜÇ SAAT BEKLEDİ

Odada yaklaşık üç saat muhabirlerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yapmıştı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalışması da dikkat çekmişti.

  • 5
  • 102
Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti

Bu çabasına rağmen yine başarılı olamayan gizemli sevgilinin, kapıda, gazetecilerin gidip gitmediğini kontrol etmesi objektiflere böyle yansımıştı.