03 Mayıs 2023, Çarşamba
Hilal Altınbilek kural bozdu! Mehmet Can Uzun’a aşkını sosyal medyadan ilan etti
Geçtiğimiz yıl Metin Hara ile boşanmanın eşiğinden dönen Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Uzun süre kameralardan kaçan ikili, kural bozdu. Sosyal medyadan sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Altınbilek aşkını ilan etti. İşte Hilal Altınbilek'in o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:53
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