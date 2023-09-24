24 Eylül 2023, Pazar
Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süre önce Mehmet Can Uzun ile birliktelik yaşamaya başlayan güzel oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Aşka gelen Altınbilek, "Güzel gülüşlüm" dediği sevgilisini paylaşmaya doyamadı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 24.09.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 12:52
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