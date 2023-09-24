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Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süre önce Mehmet Can Uzun ile birliktelik yaşamaya başlayan güzel oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Aşka gelen Altınbilek, "Güzel gülüşlüm" dediği sevgilisini paylaşmaya doyamadı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 12:52
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Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bir süre önce Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başladı.

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Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutladı.

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Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Duygusal bir mesaj kaleme alan Altınbilek, Uzun'a, "Güzel gülüşlüm, hediyem... İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." ifadelerini kullandı.

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Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Hilal Altınbilek, paylaşımıyla mutluluklarını da gözler önüne sererken romantik pozlar binlerce beğeni aldı.