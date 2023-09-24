Hilal Altınbilek ‘Güzel gülüşlüm’ dedi aşkını haykırdı! Sevgilisini paylaşmaya doyamadı

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süre önce Mehmet Can Uzun ile birliktelik yaşamaya başlayan güzel oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel paylaşımda bulundu. Aşka gelen Altınbilek, "Güzel gülüşlüm" dediği sevgilisini paylaşmaya doyamadı. İşte o paylaşım...