18 Aralık 2023, Pazartesi
Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşini gören şaştı kaldı! Şarkıcının babası Remzi Gündeş'in ikinci evliliğinden bir kız çocuğu daha olmuştu. Aslıhan ile hiç görüşmeyen Ebru Gündeş'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça...
Giriş Tarihi: 18.12.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 17:02
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