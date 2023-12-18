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Haberler Galeri Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşini gören şaştı kaldı! Şarkıcının babası Remzi Gündeş'in ikinci evliliğinden bir kız çocuğu daha olmuştu. Aslıhan ile hiç görüşmeyen Ebru Gündeş'in kardeşiyle olan benzerliği şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça...

Giriş Tarihi: 18.12.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 17:02
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Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

Ebru Gündeş yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi herkesi şaşkına çevirdi. Ebru Gündeş'in kimsenin bilmediği bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikten otuzlu yaşlarda bir kızının daha olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmüyor.

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Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

Aslıhan Gündeş Akça ablası ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

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Hiç kimse tanımıyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti

İşte Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça...