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Haberler Galeri Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'in en çok izlenenleri arasında bulunan La Casa De Papel için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce kadronun değişeceği açıklanmıştı. Yeni iddiaya göre La Casa De Papel yeni sezonun ardından izleyicilerine vede edecek. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:29
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Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en iddialı yapımları arasında olan İspanyol dizisi La Casa De Papel, 5. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre La Casa De Papel yeni sezonun ardından ekranlara veda edecek. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Alex Pina imzalı İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için henüz tarih verilmedi. Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi oyuncuların yer aldığı dizinin 5. sezon fragmanının ise yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

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Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

HEYCANLANDIRAN PAYLAŞIM

La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı. Netflix Türkiye'nin de yaptığı bu paylaşımların ardından dizi gündemde ilk sırada yer aldı.

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Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

LA CASA DE PAPEL DİZİSİ HAKKINDA

La casa de papel, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı.

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Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 – 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı.