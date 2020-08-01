Heyecanlı bekleyiş! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix'in en çok izlenenleri arasında bulunan La Casa De Papel için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce kadronun değişeceği açıklanmıştı. Yeni iddiaya göre La Casa De Papel yeni sezonun ardından izleyicilerine vede edecek. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı, bitiyor mu? Merak edilen detaylar haberimizde...