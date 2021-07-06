Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan beş arkadaşın hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Netflix platformunda izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile birlikte yayın tarihi duyuruldu. Ekipte ilk sezona Kerem-Eda ve Işık-Sinan aşkı damga vurmuştu. Ekibin diğer üyesi Osman'ın ise ikinci sezonda aşkını bulacağı öğrenildi. Osman'ın sevgilisinin kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Aşk 101'in yeni sezonuna dair ipuçları...