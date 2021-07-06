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Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışan beş arkadaşın hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Netflix platformunda izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile birlikte yayın tarihi duyuruldu. Ekipte ilk sezona Kerem-Eda ve Işık-Sinan aşkı damga vurmuştu. Ekibin diğer üyesi Osman'ın ise ikinci sezonda aşkını bulacağı öğrenildi. Osman'ın sevgilisinin kim olacağı ise merak ediliyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Aşk 101'in yeni sezonuna dair ipuçları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 06.07.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 16:28
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Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? 2020 Nisan ayında ilk sezonuyla seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Aşk 101 dizisinde ikinci sezon heyecanı yaşanıyor. İkinci sezon çekimleri tamamlanan dizide merakla beklenen 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu 30 Eylül'de ekranlara gelecek. Dizinin tanıtım fragmanında beş kişilik arkadaş grubunun yer aldığı tanıtım dikkat çekti.

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Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

OSMAN AŞKINI BULUYOR

Yeni sezon tarihi belli olan diziden edindiğimiz bilgiye göre, Osman karakterinin ikinci sezonda aradığın aşkı bulacağı öğrenildi. Osman'ın sevgilisinin kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

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Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Heyecanla bekleniyordu! Aşk 101 2. sezon yayın tarihi böyle duyuruldu! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.