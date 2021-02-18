"Herkesin rütbesi sökülecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! Kalemi kırılacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Alpaslan'ın sırtından vurulması sonrasında Çakırbeyli ailesi üst üste büyük şoklar yaşıyor. Son dönemde durgun hayat izleyen İlyas, eskiye döneceğinin sinyallerini veriyor. Tüm olanların yanında Hızır Reis, Fuat'ın planını bozguna uğratmış ve kafasına sıkmıştır. Ancak bunlar yaşanırken gerçek düşman kendisini açık ediyor. Yeni bölüm fragmanı heyecanı yaşanırken, Alpaslan'ın durumu ise merak edilen en önemli konu oluyor.