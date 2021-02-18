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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkesin rütbesi sökülecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! Kalemi kırılacak... "Herkesin rütbesi sökülecek" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! Kalemi kırılacak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Alpaslan'ın sırtından vurulması sonrasında Çakırbeyli ailesi üst üste büyük şoklar yaşıyor. Son dönemde durgun hayat izleyen İlyas, eskiye döneceğinin sinyallerini veriyor. Tüm olanların yanında Hızır Reis, Fuat'ın planını bozguna uğratmış ve kafasına sıkmıştır. Ancak bunlar yaşanırken gerçek düşman kendisini açık ediyor. Yeni bölüm fragmanı heyecanı yaşanırken, Alpaslan'ın durumu ise merak edilen en önemli konu oluyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 21:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 21:51
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. EDHO 182. son bölümde; Ceylan ve Bahar'ı kurtarmak için operasyona girişen Hızır, Fuat'ın cezasını kesiyor. Ancak asıl düşman boş durmayarak Alpaslan'ı sırtından vuruyor. Bu gelişmelerin ardından İlyas eski günlerine döneceğinin sinyalini veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesin başına bela olacak isim Demir, ihanet planlarını devreye sokmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.
HIZIR FUAT'IN PEŞİNE DÜŞER
Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.
YAMAN'IN PLANLARI
Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar
FUAT ÖLÜYOR
Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.