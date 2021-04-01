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Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! "Senin baban nerede?"

Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmana, Beyza'nın sokak ortasında katledilmesi damga vurdu. Yeni bölümde; kardeşinin öldürülmesinin ardından intikam yemini eden Fatih, Gizli Yapı'nın adamlarının peşine düşerken Nergis ile de karşı karşıya gelecek. Akıncı "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle Nergis'e yüklenecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:50
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Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! Senin baban nerede?

Atv ekranlarında Cuma akşamları izleyiciyle buluşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Akıncı, 13. bölümüyle milyonları ekranları başına kilitledi. Akıncı'nın son bölümü nefesleri keserken yeni bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! Senin baban nerede?

Dizinin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın ölümü damga vururken, Akıncı "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle Nergis'e yüklenir.

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Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! Senin baban nerede?

AKINCI BEYZA'NIN KATİLLERİNİN PEŞİNDE!

Kardeşi Beyza'nın sokak ortasında öldürülmesiyle büyük bir yıkım yaşayan Akıncı gözyaşlarına boğulur. İntikam yemini eden Akıncı, Beyza'nın katillerini bulup hayatına Fatih olarak devam etmek ister.

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Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! Senin baban nerede?

Murat ise, "Neredeydin ağabey? Ablamı sokak ortasında vururlarken neredeydin?" sözleriyle abisinden hesap sorar.

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Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! Senin baban nerede?

AKICNI'DA BUGÜNE KADAR NE OLDU?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister.