Herkesi yıkan ölüm Akıncı ve Nergis'i karşı karşıya getirecek! Akıncı 14. Bölüm fragmanı! "Senin baban nerede?"

Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Fragmana, Beyza'nın sokak ortasında katledilmesi damga vurdu. Yeni bölümde; kardeşinin öldürülmesinin ardından intikam yemini eden Fatih, Gizli Yapı'nın adamlarının peşine düşerken Nergis ile de karşı karşıya gelecek. Akıncı "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." sözleriyle Nergis'e yüklenecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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