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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli Arıza dizisinde Halide Gürkan karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın nereli olduğuyla ilgili internette birçok arama yapıldı. 28 yaşındaki güzel oyuncunun özel hayatını merak eden milyonların 'Ayça Ayşin Turan nereli?' sorusu yanıt buldu. İşte Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın memleketi... Giriş Tarihi: 27.12.2020 05:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 05:51
Arıza dizisinin hayranları Tolga Sarıtaş'la uyum içinde rolünü icra eden güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Ayça Ayşin Turan'ın memleketi ise görenleri şaşırtıyor. İşte Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin memleketleri...
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Kadir Doğulu - Mersin
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Aytaç Şaşmaz – İstanbul
Didem Balçın – Ankara