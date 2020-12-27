27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Arıza dizisinde Halide Gürkan karakteriyle beğeni toplayan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın nereli olduğuyla ilgili internette birçok arama yapıldı. 28 yaşındaki güzel oyuncunun özel hayatını merak eden milyonların 'Ayça Ayşin Turan nereli?' sorusu yanıt buldu. İşte Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 05:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 05:51
  • 1
  • 67
Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Arıza dizisinin hayranları Tolga Sarıtaş'la uyum içinde rolünü icra eden güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Ayça Ayşin Turan'ın memleketi ise görenleri şaşırtıyor. İşte Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 67
Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Kadir Doğulu - Mersin

  • 3
  • 67
Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

  • 4
  • 67
Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Aytaç Şaşmaz – İstanbul

  • 5
  • 67
Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Didem Balçın – Ankara