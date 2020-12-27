Herkes yanıtını arıyordu! Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan bakın nereli

Arıza dizisinin hayranları Tolga Sarıtaş'la uyum içinde rolünü icra eden güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın hayatıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Ayça Ayşin Turan'ın memleketi ise görenleri şaşırtıyor. İşte Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin memleketleri...