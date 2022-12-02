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Haberler Galeri Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan'ın son hali

Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan'ın son hali

'Filozof Atakan ne yapıyor?', 'O çocuk ne oldu acaba?' gibi sorularla herkes onu merak etmeye başladı. 2 yıl önce felsefe üzerine okuduğu kitaplarla ilgili yorumlarıyla tüm dikkati üzerine toplayan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı. Felsefe kitaplarına dair düşüncelerini paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin çok konuşulan ismi haline gelmişti. 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma tarzı, felsefeye ilgisi ve yaşının ilerisinde bilgisiyle şaşırtmıştı. İşte Filozof Atakan'ın son hali…

Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 10:13
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Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan’ın son hali

2 yıl önce felsefe üzerine yaptığı yorumlarla Türkiye'nin gündemine oturan Filozof Atakan'ın ne yaptığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

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Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan’ın son hali

10 YAŞINDAKİ FİLOZOF ATAKAN'DAN FELSEFE YORUMU/ VİDEO İZLE

Felsefe kitaplarına dair fikirlerini aktardığı bir video ile tanınan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan’ın son hali

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.

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Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan’ın son hali

10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

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Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan’ın son hali

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.