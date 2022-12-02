Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan'ın son hali

'Filozof Atakan ne yapıyor?', 'O çocuk ne oldu acaba?' gibi sorularla herkes onu merak etmeye başladı. 2 yıl önce felsefe üzerine okuduğu kitaplarla ilgili yorumlarıyla tüm dikkati üzerine toplayan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı. Felsefe kitaplarına dair düşüncelerini paylaştığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin çok konuşulan ismi haline gelmişti. 5 ay içinde 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma tarzı, felsefeye ilgisi ve yaşının ilerisinde bilgisiyle şaşırtmıştı. İşte Filozof Atakan'ın son hali…