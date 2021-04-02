Herkes onu EZEL dizisindeki Ömer karakteriyle tanımıştı | Son halini görenler şoke oldu

Yayınlandığı dönemde en çok izlenenler arasında yer alan ve yayınlanan tekrar bölümleriyle bile ses getiren televizyon dünyasının önde gelen yapımları arasında yer alan EZEL dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekmişti.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığını, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki dizinin başrollerinde ise Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz yer almıştı. Dizide Ezel karakterine hayat veren İmirzalıoğlu'nun estetik operasyonu olmadan önceki halini canlandıran İsmail Filiz'in (Ömer) son halini görenler şaşırdı. İşte birbirinden ünlü isimlerin zaman meydan okuyan fotoğrafları...