22 Ocak 2025, Çarşamba
Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşine bakın
Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer ve Müfit Kayaca gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı 'Uzak Şehir' dizisinde 'Alya Albora' karakterine hayat veren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzelliğiyle ilgi odağı olan oyuncu, bu kez kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle gündeme geldi. İşte Sinem Ünsal'ın merak edilen kardeşi...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:44