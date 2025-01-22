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Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kardeşine bakın

Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer ve Müfit Kayaca gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı 'Uzak Şehir' dizisinde 'Alya Albora' karakterine hayat veren Sinem Ünsal, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Güzelliğiyle ilgi odağı olan oyuncu, bu kez kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşiyle gündeme geldi. İşte Sinem Ünsal'ın merak edilen kardeşi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:44
Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Başrollerinde Ozan Akbaba (Cihan) ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde "Alya" karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor...

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Ünsal, dizide Boran Albora'nın dul eşi, Cihan Deniz'in annesi olan Alya Albora karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Alya Albora, Batı değerleriyle yaşam süren, sağduyu sahibi ve dirençli bir kadın olarak dikkat çekiyor.

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

İlk olarak 2017'de Çoban Yıldızı adlı dizide rol alan oyuncu, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün, Senden Önce dizilerde de rol almıştı.

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

31 yaşındaki güzel oyuncu bu kez de kardeşiyle gündem oldu.

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Sinem Ünsal'ın kız kardeşiyle olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Ablası gibi oyuncu olan Gizem Ünsal'ı gören bazı sosyal medya kullanıcıları "İkiz gibiler", "Hangisi Sinem?" şeklinde yorum yapmadan geçmedi.

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Gizem Ünsal kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1990, İstanbul doğumlu. Tiyatro oyunculuğu da olan Gizem Ünsal, 2017 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı.

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Sinem Ünsal'ın kardeşi Gizem Ünsal

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Sinem Ünsal'ın kardeşi Gizem Ünsal

Herkes ikizi sanıyor! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın kardeşine bakın

Sinem Ünsal