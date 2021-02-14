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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkes heybesindekini çıkaracak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Namlunun ucunda... "Herkes heybesindekini çıkaracak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Namlunun ucunda...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İdris'in oğlu Kaya'nın ölmesi sonrasında ortalık hepten karışıyor. İdris'in kardeşi Demir'in birden ortalıkta belirmesi ise kavganın büyüyeceği havasını oluşturur. Hızır ve Didem'in saldırıya uğraması sonrasında Çakırbeyli ve Façalı aileleri ayağa kalkıyor. Fuat'ın tek hamle ile Bahar ve Ceylan'ı kaçırması sonrasında yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 17:09
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 182. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İdris reis ile Façalılar arasında kavga her geçen gün büyüyor. Arada kalan Nevzat ise ne yapacağını bilemiyor. Hızır ve Didem'in saldırıya uğraması sonrasında Façalılar artık saldırı hazırlığına geçiyor. Hızır ise herkesi sakin olması konusunda uyarsa da, çevresinde olan bitenin önüne geçemiyor. Bahar ve Ceylan'ın kaçırılması sonrasında Hızır, Fuat'ın peşine düşüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Fenerbahçe Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ATV ekranlarında yayınlandı. Bu nedenle dizi izleyici karşısına çıkmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde tozu dumana katacak gelişmeler yaşanacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.
Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.