"Herkes heybesindekini çıkaracak" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Namlunun ucunda...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 182. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İdris reis ile Façalılar arasında kavga her geçen gün büyüyor. Arada kalan Nevzat ise ne yapacağını bilemiyor. Hızır ve Didem'in saldırıya uğraması sonrasında Façalılar artık saldırı hazırlığına geçiyor. Hızır ise herkesi sakin olması konusunda uyarsa da, çevresinde olan bitenin önüne geçemiyor. Bahar ve Ceylan'ın kaçırılması sonrasında Hızır, Fuat'ın peşine düşüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı...