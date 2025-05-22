22 Mayıs 2025, Perşembe
Herkes Alman gezgin Fransizka'yı konuşuyor! Milyoner'e damga vuran yarışmacı...
Sarı arabasıyla tanınan ve neredeyse tüm Türkiye'yi gezen Franziska Niehus, atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Alman yarışmacı yalnızca bilgisiyle değil; sevecen tavırları, akıcı Türkçesi ve ilham verici hayat hikayesiyle milyonların gönlünü kazandı. Programından ardından sosyal medyada gündeme oturan Franziska için "Bir yıldız doğuyor" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:31