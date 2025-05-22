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Herkes Alman gezgin Fransizka'yı konuşuyor! Milyoner'e damga vuran yarışmacı...

Sarı arabasıyla tanınan ve neredeyse tüm Türkiye'yi gezen Franziska Niehus, atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Alman yarışmacı yalnızca bilgisiyle değil; sevecen tavırları, akıcı Türkçesi ve ilham verici hayat hikayesiyle milyonların gönlünü kazandı. Programından ardından sosyal medyada gündeme oturan Franziska için "Bir yıldız doğuyor" yorumları yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:31
Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

Sarı arabasıyla Türkiye'nin dört bir yanını gezen, sıcak tavırları ve enerjisiyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan Franziska Niehus, bu kez ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? ile karşımıza çıktı.

Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

Yarışmaya katılan 31 yaşındaki Alman yarışmacı, yalnızca bilgisiyle değil; sevecenliği, akıcı Türkçesi ve etkileyici hayat hikayesiyle milyonların gönlünü kazandı.

Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

Programın ardından sosyal medyada gündeme oturan Franziska için "Bir yıldız doğuyor" yorumları yapılırken, birçok kişi onun Türkiye'ye olan sevgisini ve kültürel uyumunu takdir etti.

Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

TÜRKİYE'YE 5 YIL ÖNCE GELMİŞ

Sabah'tan Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde Milyoner'e damga vuran Franziska'ya yer verdi:
"Herkes pazar akşamı Atv'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışan Alman kadın yarışmacı Franziska Niheus'u konuşuyor. 31 yaşındaki Franziska, kendi ülkesindeki yoğun Türk nüfusundan etkilenip, "Ben de onların ülkesine gideyim bari" diyerek 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiş.

Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

MÜSLÜM BABA'YI ŞIP DİYE TANIDI

Ülkemizi daha iyi gezebilmek için kısıtlı bütçesine uygun otomobil aramış ve 1976 model bir Murat 124 almış. Kendi deyimiyle Hacı Murat'ı sık sık arıza çıkarınca, sanayi sitesinden çıkamamış ve kendisine çok yakışan o sempatik Türkçesini de ustalardan öğrenmiş. Yarışmada lokma tatlısını bilen, sesli soruda ise Müslüm Gürses'i şıp diye tanıyan Alman misafirimiz belli ki "bizden" oluvermiş. Sosyal medyada içerik üreten Franziska'nın şu andaki en büyük derdi ise farelerle dolu izbe bir odada yaşıyor olmak. Ben Franziska'nın isminin yanına çoktan uğurlu tik'imi attım bile. Artık dönem dizisinde devşirme hatun mu olur, yabancı gelin mi bilmem. Ama onu oynatacak yönetmen kazanacak, benden söylemesi."

Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

Sempatik yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında elde edeceği para ödülü ile daha çok gezmek ve yeni yerler görmek için harcayacağını belirtti. İlk 10 soruya doğru yanıt veren yarışmacı 500 bin TL değerindeki 11. soruyu açmayı başardı. Sosyal medya fenomeni genç kadın, 500 bin TL'lik ödülü görmek için açtığı soruda karşısına çıkan Türkiye sorusuyla oldukça zorlandı.

Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

NE KADAR KAZANDI?

Franzisca Niehus isimli yarışmacı, 11. soruda şıklar arasında kararsız kalırken daha önce tüm jokerlerini kullanmasıyla soruya yanıt vermeyi tercih etti.

SORUYA YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmacı karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki 11. soruya C şıkkı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi yanıtı verdi. Alman gezgin ani bir kararla verdiği cevap yanlış çıkmasıyla büyük pişmanlık yaşadı.


Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

DOĞRU CEVAP A ŞIKKI
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 11. sorunun cevabı A şıkkı Karadeniz Bölgesi oldu. Yarışmacı yanlış cevabın ardından yarışmaya 50 bin TL ile veda etti.