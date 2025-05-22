Herkes Alman gezgin Fransizka’yı konuşuyor! Milyoner’e damga vuran yarışmacı...

MÜSLÜM BABA'YI ŞIP DİYE TANIDI

Ülkemizi daha iyi gezebilmek için kısıtlı bütçesine uygun otomobil aramış ve 1976 model bir Murat 124 almış. Kendi deyimiyle Hacı Murat'ı sık sık arıza çıkarınca, sanayi sitesinden çıkamamış ve kendisine çok yakışan o sempatik Türkçesini de ustalardan öğrenmiş. Yarışmada lokma tatlısını bilen, sesli soruda ise Müslüm Gürses'i şıp diye tanıyan Alman misafirimiz belli ki "bizden" oluvermiş. Sosyal medyada içerik üreten Franziska'nın şu andaki en büyük derdi ise farelerle dolu izbe bir odada yaşıyor olmak. Ben Franziska'nın isminin yanına çoktan uğurlu tik'imi attım bile. Artık dönem dizisinde devşirme hatun mu olur, yabancı gelin mi bilmem. Ama onu oynatacak yönetmen kazanacak, benden söylemesi."