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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim
Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünyaevine girmiş ve kısa bir süre sonra da bebek müjdesi gelmişti. Feride Çetin ilk çocuğu Hayat'ı kucağına aldı. Bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından ilk röportajını veren Çetin, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyleyen Çetin, "Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi
Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:58
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