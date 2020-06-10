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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim

Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin geçtiğimiz yıl Ekim ayında dünyaevine girmiş ve kısa bir süre sonra da bebek müjdesi gelmişti. Feride Çetin ilk çocuğu Hayat'ı kucağına aldı. Bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından ilk röportajını veren Çetin, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyleyen Çetin, "Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi

Giriş Tarihi: 10.06.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 13:58
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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim GALERİ DEVAM EDİYOR

3 ay önce kızı Hayat'ı kucağına alan atv dizisi 'Hercai'nin 'Zehra'sı Feride Çetin, bebeğini kucağına almasının ardından ilk röportajını verdi. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Çetin, hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyledi. Çetin, "15'ini verdim. Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi

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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim

Atv dizisi 'Hercai'de 'Zehra Şadoğlu'nu karakterine hayat veren Feride Çetin, anne olduktan sonra ilk röportajını verdi.

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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim

Türkiye'de pandemi vakasının açıklandığı ilk gün olan 12 Mart'ta bebeğini kucağına alan Çetin, "Artık hayatta kimseye kızamam. Onun da annesi var diye düşünürüm. Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Her sabah şükrederek uyanıyorum" diye konuştu.

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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim

Hamileliği boyunca aldığı 30 kilonun 15'ini verdiği belirten Çetin, "Nasıl göründüğümü kafama takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi.

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Hercai’nin yıldızı Feride Çetin: Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim

'EN BÜYÜK HEDİYEM KIZIM'

40 yaşında anne olan oyuncu, "Daha önce anne olmayı ister miydiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Demek ki zamanı böyleymiş. Bu bana bu yaşımda verilmiş büyük bir hediye. Kızım Hayat bana sürpriz oldu."