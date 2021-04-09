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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...

ATV'nin rekorlar kıran dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, başarı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Türkiye'nin NBA'deki gururu Cedi Osman ile beraberlikleri dolu dizgin ilerleyen Ebru Şahin, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, 26 yaşına giren sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü "İyi ki doğdun güneş ışığım" sözleriyle kutlayarak romantizm rüzgarı estirdi.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:47
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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...

Magazin dünyasının gözde aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düzeyli ilişkisi herkesi imrendiriyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'deki Reyyan rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü kutladığı aşk dolu mesajla romantizmin zirvesine çıktı.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...

CEDİ DE AŞKA GELDI
Şahin, 26 yaşına giren sevgilisiyle bir pozunu Instagram'da paylaşarak "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım" notu düştü.


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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...

Cedi Osman sevgilisine "Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum" diye yanıt verdi.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...

Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarıyla "En yakışan çiftler" arasında zirvede olan ikilinin aşk dolu paylaşımlarına binlerce beğeni aldı.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL