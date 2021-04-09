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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den Cedi Osman'a aşk dolu sözler: Güneş ışığım...
ATV'nin rekorlar kıran dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, başarı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Türkiye'nin NBA'deki gururu Cedi Osman ile beraberlikleri dolu dizgin ilerleyen Ebru Şahin, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, 26 yaşına giren sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü "İyi ki doğdun güneş ışığım" sözleriyle kutlayarak romantizm rüzgarı estirdi.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:47
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