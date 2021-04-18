Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

Hercai dizisinde Yaren Şadoğlu karakterine hayat veren İlay Erkök, dizinin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Hayranları 'İlay Erkök sevgilisi' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncunun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İlay Erkök'ün sevgilisi...