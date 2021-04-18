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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

Hercai dizisinde Yaren Şadoğlu karakterine hayat veren İlay Erkök, dizinin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Hayranları 'İlay Erkök sevgilisi' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncunun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren İlay Erkök'ün sevgilisi...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 12:06
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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

Hercai dizisinde canlandırdığı Yaren Şadoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken İlay Erkök'ün sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. İşte İlay Erkök ve birçok ünlü ismin sevgilisi ve eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

BURAK DENİZ

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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

BURAK DENİZ VE SEVGİLİSİ DİDEM SOYDAN

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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

ALİNA BOZ

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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün sevgilisi bakın kim çıktı!

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER