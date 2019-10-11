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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru
Yeni sezonla başlamasıyla birlilte Atv ekranlarına dönen Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Reytinglerde büyük başarıya imza atan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in de popülaritesi her geçen gün arttı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:02
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