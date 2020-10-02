Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai her bölümüyle izlenme rekorları kıran Hercai, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekti. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi buluna Hercai'nin oyuncuları özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Kadrosunda birçok usta oyuncuyu barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...