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Haberler Galeri Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai her bölümüyle izlenme rekorları kıran Hercai, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekti. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi buluna Hercai'nin oyuncuları özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Kadrosunda birçok usta oyuncuyu barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 15:48
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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

GAMZE ÖZÇELİK

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı

KAAN URGANCIOĞLU