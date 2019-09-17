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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı
Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu ve 50 kilo verdiğini açıklamıştı. Akın Akınözü'nün kilolu olduğu zamanki fotoğrafları ortaya çıktı. Oyuncunun okul yıllarına ait kilolu hallerinin görüntüsü Akınözü'nün sevenlerini şaşkınlığa uğrattı. İşte Akın Akınözü'nün 120 kilo olduğu dönemlerdeki hali…
Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 15:59
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