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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu ve 50 kilo verdiğini açıklamıştı. Akın Akınözü'nün kilolu olduğu zamanki fotoğrafları ortaya çıktı. Oyuncunun okul yıllarına ait kilolu hallerinin görüntüsü Akınözü'nün sevenlerini şaşkınlığa uğrattı. İşte Akın Akınözü'nün 120 kilo olduğu dönemlerdeki hali…

Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 15:59
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyerek, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim." demişti.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen oyuncu Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncunun okul zamanlarındaki kilolu hallerinin görüntüsü ise Akınözü'nün takipçilerini şaşkına uğrattı. İşte Akınözü'nün büyük değişim yaşamadan önceki hali…

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

Hülya Avşar

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

Melike Güner

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’nün kilolu hallerinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Altuğ