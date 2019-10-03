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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu olurken Hercai dizisindeki gelişmeler de dikkatlerden kaçmadı. Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 21:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 21:20
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Amine Gülşe

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Amine Gülşe ile annesi

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Azra Akın ve annesi

Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.