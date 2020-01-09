Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Hercai'da canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Akın Akınözü özel hayatıyla da merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Akın Akınözü yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Miran karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesi merak konusu oldu. Annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.