Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Hercai'da canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Akın Akınözü özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Akınözü'nün annesi de merak konusu oldu. Annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.