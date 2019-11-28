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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Hercai'da canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Akın Akınözü özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Akınözü'nün annesi de merak konusu oldu. Annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:49
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Amine Gülşe

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Amine Gülşe ile annesi

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıktı!

Azra Akın ve annesi

Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.