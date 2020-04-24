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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Atv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Dizide Ebru Şahin ile yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan Akın Akınözü'nün özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Akın Akınözü'nün ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Akın Akınözü'nün o fotoğrafı…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 17:04
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hercai'de canlandırdığı Miran karakteriyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nün ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Akın Akınözü'nün o fotoğrafı...

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

SERENAY SARIKAYA

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ACUN ILICALI

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

KEREM BURSİN