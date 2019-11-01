Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

Hercai dizisinde Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de onları Hercai dizisinde birleştirdi. İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...