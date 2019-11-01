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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı
Genç oyuncu Oya Unustası, Hercai'de canlandırdığı Gönül Aslanbey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine geçti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla seyircinin büyük beğenisini toplayan Oya Unustası sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Dizi setinden sık sık paylaşım yapan Unustası'nın son paylaşımı ses getirdi. Rol arkadaşı Ebru Şahin'den intikam alan güzel oyuncu takipçilerinin yüzünü güldürdü.
Giriş Tarihi: 01.11.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 17:51
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