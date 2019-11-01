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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

Genç oyuncu Oya Unustası, Hercai'de canlandırdığı Gönül Aslanbey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine geçti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla seyircinin büyük beğenisini toplayan Oya Unustası sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Dizi setinden sık sık paylaşım yapan Unustası'nın son paylaşımı ses getirdi. Rol arkadaşı Ebru Şahin'den intikam alan güzel oyuncu takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 17:51
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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

Hercai'de canlandırdığı Gönül Aslanbey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Oya Unustası sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

Rol arkadaşları Ebru Şahin, Güneş Hayat ve Gülçin Santırcıoğlu'ndan intikam alan Unustası uyurken fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini güldürdü.

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

Hercai dizisinde Miran'ın nikahlı karısı Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası ile yine Hercai'de oynayan bir ismin uzun süren bir ilişkisi vardı. Hatta bu iki isim, ayrılmış olmalarına rağmen aynı tiyatro oyununda birlikte rol aldılar. Kader şimdi de onları Hercai dizisinde birleştirdi. İşte Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası ile bir dönem birliktelik yaşayan o isim...

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Hercai’nin Gönül’ü Oya Unustası Ebru Şahin’den intikamını böyle aldı

Seda Sayan-Sinan Engin