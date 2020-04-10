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Haberler Galeri Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri zirveyi kimseye bırakmayan Hercai, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel ise en çok konuşulan oyuncu oldu. Instagramı sık kullanan isimlerden olan Ayda Aksel'in kızıyla olan paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngü ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Ayda Aksel'in kızı ve birçok ünlü ismin çocukları...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 16:44
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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Hercai yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitlerken oyuncularını da zirveye taşıdı. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel ise başarılı performansıyla adından söz ettirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ayda Aksel'in kızıyla olan paylaşımı ise adeta sosyal medyayı salladı. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngü ile benzerliği görenleri şaşırttı.

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin çocukları...