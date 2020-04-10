Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel’in kızı Leyla Yüngül ile benzerliği şaşırttı

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden beri zirveyi kimseye bırakmayan Hercai, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Dizide Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel ise en çok konuşulan oyuncu oldu. Instagramı sık kullanan isimlerden olan Ayda Aksel'in kızıyla olan paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Hercai'nin Azize'si Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngü ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Ayda Aksel'in kızı ve birçok ünlü ismin çocukları...