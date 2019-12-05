Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizi Hercai'de Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai'de Miran'ın babaannesi ve hayatını yirmi yedi yıl önce ettiği intikam yemine adayan Azize Aslanbey karakterini canlandıran usta oyuncu ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin başarısına başarı katan Ayda Aksel'in özel hayatı merak konusu oldu. İzleyiciler Ayda Aksel'in yaşını araştırmaya başladı. İşte Ayda Aksel ve birçok ünlü ismin yaşı.