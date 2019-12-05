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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizi Hercai'de Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai'de Miran'ın babaannesi ve hayatını yirmi yedi yıl önce ettiği intikam yemine adayan Azize Aslanbey karakterini canlandıran usta oyuncu ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin başarısına başarı katan Ayda Aksel'in özel hayatı merak konusu oldu. İzleyiciler Ayda Aksel'in yaşını araştırmaya başladı. İşte Ayda Aksel ve birçok ünlü ismin yaşı.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 10:10
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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

Hercai'de Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla dizinin başarısına başarı katan Ayda Aksel'in yaşı merak konusu oldu. İşte Ayda Aksel ve birçok ünlü ismin yaşı.

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

AKIN AKINÖZÜ

22 Eylül 1990

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

EBRU ŞAHİN

1992 doğumlu olan güzel oyuncu 27 yaşında

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

BURCU ÖZBERK

12 Aralık 1989

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Hercai’nin Azize’si Ayda Aksel herkesi şaşırttı

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

5 Kasım 1987