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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…
Atv'nin fenomen dizisi Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan ve kilit rollerden birine hayat veren Doğan Bayraktar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:52Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:53