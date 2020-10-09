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Haberler Galeri Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

Atv'nin fenomen dizisi Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan ve kilit rollerden birine hayat veren Doğan Bayraktar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:53
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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

Hercai'ye Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai hayranları tarafından mercek altına alınan Doğan Bayraktar'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Doğan Bayraktar olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM

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Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı! Meğer…

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM