Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle büyük beğeni alan Ebru Şahin özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai ile geniş bir kitleye hitap eden Ebru Şahin'in nereli olduğu ise büyük ses getirdi. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in asıl memleketi...