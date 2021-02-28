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Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle büyük beğeni alan Ebru Şahin özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai ile geniş bir kitleye hitap eden Ebru Şahin'in nereli olduğu ise büyük ses getirdi. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in asıl memleketi...

Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 17:20
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Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

Ebru Şahin ATV ekranlarındaki Hercai dizisi ile gündemden düşmüyor. Milyonların sevgilisi haline gelen Reyyan rolüyle dikkarleri üzerine çeken Ebru Şahin özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

İnternet dünyasında 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu araştırıldı.

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Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

Peki Ebru Şahin nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

Barış Arduç – Ankara

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Hercai dizisinin Reyyan'ı gündeme bomba gibi düştü! Bakın Ebru Şahin aslen nereli çıktı

Aytaç Şaşmaz – İstanbul

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