Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayınlandığı günden bu güne kadar diziseverlerden tam not olan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ailesiyle gündem oldu. Annesiyle fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, sevenlerinden 'Güzelliğini kimden aldığı belli oldu' yorumu aldı. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin anneleri...