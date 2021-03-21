21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayınlandığı günden bu güne kadar diziseverlerden tam not olan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ailesiyle gündem oldu. Annesiyle fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, sevenlerinden 'Güzelliğini kimden aldığı belli oldu' yorumu aldı. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin anneleri...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 13:35
  • 1
  • 95
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

Hercai dizisinde Reyyan rolünde izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 95
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

Amine Gülşe

  • 3
  • 95
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

Amine Gülşe ile annesi

  • 4
  • 95
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

Azra Akın ve annesi

Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.

  • 5
  • 95
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in güzelliğini kimden aldığı belli oldu! İşte ünlü oyuncunun çok merak edilen annesi...

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü