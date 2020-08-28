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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi
ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin 2 ödüllü yıldızı Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Herca dizisindeki Reyyan performansıyla adından söz ettiren Ebru Şahin'i estetiksiz fotoğrafı da beğeni topladı. Birçok seveni başarılı oyuncu Ebru Şahin'in estetiksiz olduğunu savunurken, kimileri de burun estetiği olduğunu iddia etti.
Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:28
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