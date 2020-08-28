Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.