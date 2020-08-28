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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin 2 ödüllü yıldızı Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Herca dizisindeki Reyyan performansıyla adından söz ettiren Ebru Şahin'i estetiksiz fotoğrafı da beğeni topladı. Birçok seveni başarılı oyuncu Ebru Şahin'in estetiksiz olduğunu savunurken, kimileri de burun estetiği olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:28
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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle son dönemlere damgasını vuran Ebru Şahin sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide Akın Akınözü ile aralarında yakaladıkları uyum ekrana yansırken güzel oyuncun attığı her adım takipçileri tarafından mercek altına alındı.

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi

Gösterdiği başarılı oyunculuğun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, ortaya çıkan estetiksiz fotoğraflarıyla gündeme oturdu. İşte Ebru Şahin ve ünlülerin şaşırtan halleri...

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi

Hilal Altınbilek

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı! Ebru Şahin'in estetiksiz hali de beğenildi

Hilal Altınbilek