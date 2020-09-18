Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra NBA yıldızı Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in ortaya çıkan o fotoğrafları...