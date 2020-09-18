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Haberler Galeri Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra NBA yıldızı Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in ortaya çıkan o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 17:41
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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte güzel oyuncunun yıllar içindeki şaşırtan değişimi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Hilal Altınbilek

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Hilal Altınbilek

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Fahriye Evcen

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı!

Fahriye Evcen