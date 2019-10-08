Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Hercai'nin yeni sezonla birlikte ekrana dönmesiyle Ebru Şahin gündeme oturdu. Dizide Akın Akınözü ile aralarındaki uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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