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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın nereli çıktı Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın nereli çıktı
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle beğeni toplayan Ebru Şahin özel hayatıyla mercek altına alındı. Pazar akşamlarına damga vuran ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de gözler Reyyan'a çevrildi. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 13:41
Ebru Şahin ATV ekranlarındaki Hercai dizisi ile gündemden düşmüyor. Milyonların sevgilisi haline gelen Reyyan rolüyle dikkarleri üzerine çeken Ebru ŞAhin özel hayatıyla merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İnternet dünyasında 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu araştırıldı.
Peki Ebru Şahin nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
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