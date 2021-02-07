Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin memleketiyle olay oldu! Ebru Şahin bakın nereli çıktı

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle beğeni toplayan Ebru Şahin özel hayatıyla mercek altına alındı. Pazar akşamlarına damga vuran ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de gözler Reyyan'a çevrildi. Magazin dünyasının da yakından takip ettiği Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi.