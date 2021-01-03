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Haberler Galeri Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Cuma gününden Pazar gününe geçen Hercai dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Hercai dizisi bir haftalık iznin ardından Pazar gününde izleyici karşısına çıkacak. ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:32
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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Türkiye'nin sevilen dizilerine imza atan ATV, Hercai dizisiyle de rekor kırmaya devam ediyor. Yeni dizi Akıncı'nın cuma akşamına geçmesiyle Hercai dizisi pazar gününe alındı. Peki Hercai dizsi bu pazar izleyici karşısına çıkacak mı? Hercai dizisinin ünlü oyuncusu Akın Akınözü soru yağmuruna tutuldu.

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Hercai dizisi bu pazar ekranlara gelmeyecek. ATV'nin sevilen dizisi Hercai, bir haftalık aranın ardından yeniden ekranlarda olacak. Sevindirici haber ardından izleyici Akın Akınözü'nün özel hayatını mercek altına aldı.

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Akın Akınözü'nün annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı

Amine Gülşe