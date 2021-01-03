Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü annesi ile sevenlerini şaşırttı! Miran'ın annesi de oyuncu çıktı
Cuma gününden Pazar gününe geçen Hercai dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Hercai dizisi bir haftalık iznin ardından Pazar gününde izleyici karşısına çıkacak. ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün annesi herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 03.01.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:32
Türkiye'nin sevilen dizilerine imza atan ATV, Hercai dizisiyle de rekor kırmaya devam ediyor. Yeni dizi Akıncı'nın cuma akşamına geçmesiyle Hercai dizisi pazar gününe alındı. Peki Hercai dizsi bu pazar izleyici karşısına çıkacak mı? Hercai dizisinin ünlü oyuncusu Akın Akınözü soru yağmuruna tutuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai dizisi bu pazar ekranlara gelmeyecek. ATV'nin sevilen dizisi Hercai, bir haftalık aranın ardından yeniden ekranlarda olacak. Sevindirici haber ardından izleyici Akın Akınözü'nün özel hayatını mercek altına aldı.
Akın Akınözü'nün annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri... Amine Gülşe