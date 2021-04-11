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Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Hercai dizisinde Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel, performansıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ayda Aksel, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Hercai dizisinin yıldızı Ayda Aksel'in yaşını duyanlar çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 12:33
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Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Hercai dizisinde canlandırdığı Azize Aslanbey karakteriyle herkesi şaşırtan Ayda Aksel, yaşıyla olay oldu. İşte Ayda Aksel başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Melis Sezen - 2 Ocak 1997