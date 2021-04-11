Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı!

Hercai dizisinde Azize Aslanbey karakterine hayat veren Ayda Aksel, performansıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Ayda Aksel, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de yaşı oldu. Hercai dizisinin yıldızı Ayda Aksel'in yaşını duyanlar çok şaşırdı.