Hercai dizisinde Ebru Şahin'in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son hali ağızları açık bıraktı

Çocuktan Al Haberi programının sevimli yıldızları, değişimleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Kutu Bebek'i Ebrar... Minik oyuncu, ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de 'Gül' karakterine hayat vermişti. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek, kocaman kız oldu. Ekranların minik yıldızı güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.