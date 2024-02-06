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Haberler Galeri Hercai dizisinde Ebru Şahin'in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son hali ağızları açık bıraktı

Hercai dizisinde Ebru Şahin'in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son hali ağızları açık bıraktı

Çocuktan Al Haberi programının sevimli yıldızları, değişimleriyle dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Kutu Bebek'i Ebrar... Minik oyuncu, ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de 'Gül' karakterine hayat vermişti. Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek, kocaman kız oldu. Ekranların minik yıldızı güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.

Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:53
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Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son hali ağızları açık bıraktı

Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programında "Kutu Bebek" olarak biliniyordu. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören program, Demirbilek'in adını geniş kitlelere duyurmasını sağlamıştı. Özellikle Hercai dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicilerin gönlünde taht kuran Demirbilek, Ebru Şahin'in kardeşi "Gül" rolüyle büyük beğeni toplamıştı. İşte minik yıldızın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son hali ağızları açık bıraktı

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Demirbilek, yıllar sonra gündem oldu.

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Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son hali ağızları açık bıraktı

Ebrar Demirbilek, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Hercai dizisinde Ebru Şahin'in kardeşi Gül'ü canlandırarak büyük beğeni toplamıştı.

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Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son hali ağızları açık bıraktı

Minik yıldıza, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu ödülü" verilmişti.

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Hercai dizisinde Ebru Şahin’in minik rol arkadaşıydı! Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son hali ağızları açık bıraktı

Minik yıldızın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demirbilek için "Koca kız olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdün" yorumları yapıldı.