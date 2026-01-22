"Her şey bir hayalle başladı" demişti! Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar'ı gururlandırdı

'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Paris'te kurucusu olduğu markayı tanıtarak, annesine büyük gurur yaşattı. Genç tasarımcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da kalpleri ısıttı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bir yandan ekranlara dönüş heyecanı yaşarken diğer yandan annelik gururunu doyasıya yaşıyor. Avşar, "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Paris'te elde ettiği başarıyla gündeme geldi.

MARKASINI PARİS'TE TANITTI Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, iç mimarlık alanındaki kariyerinde önemli bir adım attı. Genç tasarımcı, kurucusu olduğu markasıyla, Paris'te düzenlenen prestijli Maison&Objet Fuarı'nın "signature" bölümüne davet edildi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği marka, zamansız ve rafine tasarım anlayışıyla dikkat çekti.

Paris'te markasını başarıyla temsil eden Zehra Çilingiroğlu, fuarın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Fuara dair duygularını sosyal medya hesabından paylaşan genç tasarımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yorucu başladı ama çok güzel bitti. Bu yolculuk kendime bir adım daha yaklaşmama sebep oldu. Farklı bakış açılarıyla büyüdüğüm bir yolun sonu… Marjes Studio olarak Maison&Objet fuarında 5. günün sonuna geldik. Şimdi paketleniyor, çok güzel bir anı olarak kaldı."