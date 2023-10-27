27 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

"Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

Uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle bilinen Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler, dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'e karşı bir kez daha sessiz kalmadı. Gazze'deki sivilleri acımasızca katleden İsrail yönetimine tepki gösteren Bella Hadid, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen ünlü model, çok sert ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:54
  • 1
  • 24
Her gün ölüm tehditleri alıyorum diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekleyen Filistin asıllı Bella Hadid'den yeni açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Her gün ölüm tehditleri alıyorum diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç model "Sessizliğim için beni bağışlayın" dedi.

  • 3
  • 24
Her gün ölüm tehditleri alıyorum diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

İşte Bella Hadid'in paylaşımı:

"Sessizliğim için beni affedin. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, tüm dünyanın dikkatini verdiği, onlarca yıldır masum canlar alan ve aileleri etkileyen bu son derece karmaşık ve dehşet verici durum için yazacak ideal kelimeleri bulamadım. Söyleyecek çok şeyim var ama bugünlük kısa tutacağım."

  • 4
  • 24
Her gün ölüm tehditleri alıyorum diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

"Her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum. Telefon numaram sızdırıldı ve ailem tehlikede olduğunu hissetti. Ama artık daha fazla susamam. Korku bir seçenek değil. Başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkı ve çocukları, sessizliğimize dayanamaz. Cesur olan bizler değiliz, onlar."

  • 5
  • 24
Her gün ölüm tehditleri alıyorum diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

"Yaşandığını gördüğüm travma nedeniyle kalbim acıyor. Gazze'deki saldırıların ardından yaşananları gördükçe, çocuklarını kaybeden tüm annelerle ve yalnız ağlayan çocuklarla, kaybedilen tüm babalara, kardeşlere, amcalara, teyzelere, bu dünyada bir daha asla yürüyemeyecek olan arkadaşlara yas tutuyorum."