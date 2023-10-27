"Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!

"Her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum. Telefon numaram sızdırıldı ve ailem tehlikede olduğunu hissetti. Ama artık daha fazla susamam. Korku bir seçenek değil. Başta Gazze olmak üzere tüm Filistin halkı ve çocukları, sessizliğimize dayanamaz. Cesur olan bizler değiliz, onlar."