27 Ekim 2023, Cuma
"Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen Bella Hadid isyan etti: İnsanlığın yanında duruyorum!
Uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle bilinen Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler, dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'e karşı bir kez daha sessiz kalmadı. Gazze'deki sivilleri acımasızca katleden İsrail yönetimine tepki gösteren Bella Hadid, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Her gün ölüm tehditleri alıyorum" diyen ünlü model, çok sert ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 27.10.2023 15:54
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