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Haberler Galeri Hepsi Grubu'nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Hepsi Grubu'nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Hepsi'yle adını duyuran Eren Bakıcı, grubun dağılmasının ardından ekranlardan uzak bir yaşam tercih etmişti. Bursa'ya yerleşen ve çömlekçilik yapmaya başlayan ünlü isim hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Cemre Kemer katıldığı bir yayında, Eren Bakıcı'nın evlendiğini açıkladı. Sessiz sedasız evlenen ünlü ismin eşinin kim olduğuysa merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:43
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Hepsi Grubu’nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubuyla adını duyuran Eren Bakıcı, dans ve şarkıcılık kariyerini geri plana atmış ve bir dönem yaptığı tiyatro oyunculuğunu yapmıştı.

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Hepsi Grubu’nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Tiyatroyu da bırakan Bakıcı, kameralardan uzak bir yaşam kurup Bursa'ya yerleşti.

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Hepsi Grubu’nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Ekranlardan uzak kalan ünlü isim hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek bulunuyor. Eren Bakıcı hakkında o gerçeği, grup arkadaşlarından Cemre Kemer açıkladı.

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Hepsi Grubu’nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞ

Cemre Kemer Youtube yayını Hakkında Her Şey programında Eren Bakıcı ile ilgili olarak, "Eren daha kendi içinde daha kendi yağında kavrulduğu bir hayat sürüyor. Sosyal medya ve magazinden uzak" ifadelerini kullanırken, Eren'in hayatında bazı değişiklikler olduğunu söyledi. Sunucu Cansu Canan Özgen'in "Eren evli mi?" sorusuna ise, kimsenin bilmediğini belirterek "Evet" karşılığını verdi.

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Hepsi Grubu’nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

SIR GİBİ SAKLADIĞI EŞİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından eşine dair hiçbir paylaşımda bulunmayan Eren'in eşi, bir hayran sayfasında tasarım bir fotoğrafla paylaşıldı. Eren Bakıcı bu paylaşıma, "Vallahi fotoğrafı nereden buldunuz şaşkınım" diyerek yazarak kalp emojileri yolladı.