30 Mayıs 2022, Pazartesi
Hepsi Grubu'nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Hepsi'yle adını duyuran Eren Bakıcı, grubun dağılmasının ardından ekranlardan uzak bir yaşam tercih etmişti. Bursa'ya yerleşen ve çömlekçilik yapmaya başlayan ünlü isim hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Cemre Kemer katıldığı bir yayında, Eren Bakıcı'nın evlendiğini açıkladı. Sessiz sedasız evlenen ünlü ismin eşinin kim olduğuysa merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:43
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