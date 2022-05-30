Hepsi Grubu’nun yıldızı Eren Bakıcı sessiz sedasız evlenmiş! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

SESSİZ SEDASIZ EVLENMİŞ

Cemre Kemer Youtube yayını Hakkında Her Şey programında Eren Bakıcı ile ilgili olarak, "Eren daha kendi içinde daha kendi yağında kavrulduğu bir hayat sürüyor. Sosyal medya ve magazinden uzak" ifadelerini kullanırken, Eren'in hayatında bazı değişiklikler olduğunu söyledi. Sunucu Cansu Canan Özgen'in "Eren evli mi?" sorusuna ise, kimsenin bilmediğini belirterek "Evet" karşılığını verdi.