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Haberler Galeri Hepimizin 'Hafize Anası'ydı! Hababam Sınıfı'nın kraliçesi Adile Naşit'in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı'nın Ertuğrul'u...

Hepimizin 'Hafize Anası'ydı! Hababam Sınıfı'nın kraliçesi Adile Naşit'in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı'nın Ertuğrul'u...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Adile Naşit, sadece Hababam Sınıfı'nın değil, aynı zamanda Türk halkının da sevgilisi olan bir oyuncuydu. Naşit'in yeğeni Naşit Özcan ise sanat dünyasında kendi başarılarını elde etmiş bir isimdir. Naşit'in yeğeni, Yargı dizisinin yeni başsavcısı rolünde izleyicilerle buluştu. İşte o oyuncu...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:53
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Hepimizin ’Hafize Anası’ydı! Hababam Sınıfı’nın kraliçesi Adile Naşit’in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı’nın Ertuğrul’u...

Naşit Özcan, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Naşit Özcan, Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu, Yargı dizisinde, Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat veriyor.

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Hepimizin ’Hafize Anası’ydı! Hababam Sınıfı’nın kraliçesi Adile Naşit’in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı’nın Ertuğrul’u...

Halası Adile Naşit'in, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Hafize Ana karakteriyle hafızalara kazındığı bilinmektedir.

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Hepimizin ’Hafize Anası’ydı! Hababam Sınıfı’nın kraliçesi Adile Naşit’in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı’nın Ertuğrul’u...

Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat veren Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar, babası da ünlü bir oyuncu.

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Hepimizin ’Hafize Anası’ydı! Hababam Sınıfı’nın kraliçesi Adile Naşit’in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı’nın Ertuğrul’u...

İşte Naşit Özcan başta olmak üzere Yeşilçam oyuncularınını yıllar içindeki değişimleri...

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Hepimizin ’Hafize Anası’ydı! Hababam Sınıfı’nın kraliçesi Adile Naşit’in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı’nın Ertuğrul’u...

Naşit Özcan