Hepimizin 'Hafize Anası'ydı! Hababam Sınıfı'nın kraliçesi Adile Naşit'in yeğeni de ünlüymüş! Meğer Yargı'nın Ertuğrul'u...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Adile Naşit, sadece Hababam Sınıfı'nın değil, aynı zamanda Türk halkının da sevgilisi olan bir oyuncuydu. Naşit'in yeğeni Naşit Özcan ise sanat dünyasında kendi başarılarını elde etmiş bir isimdir. Naşit'in yeğeni, Yargı dizisinin yeni başsavcısı rolünde izleyicilerle buluştu. İşte o oyuncu...