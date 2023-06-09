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Haberler Galeri Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı'nın son pozlarına yorum yağdı! "Ablam abarttın"

Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı'nın son pozlarına yorum yağdı! "Ablam abarttın"

Hız kesmeden estetik yaptırmaya devam eden Songül Karlı, son operasyon sonrası pozlarıyla Hadise'ye benzetildi. Yüzü adeta bambaşka birine dönen şarkıcı son paylaşımında filtreyi de abartınca hayranlarından yorum yağdı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 09:57
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Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı’nın son pozlarına yorum yağdı! Ablam abarttın

Bir dönem dolandırılmasıyla gündeme gelen Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini takipçileriyle paylaştı. Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Songül Karlı'nın değişimi şoke etti.

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Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı’nın son pozlarına yorum yağdı! Ablam abarttın

Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

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Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı’nın son pozlarına yorum yağdı! Ablam abarttın

Songül Karlı gençleşmek için sarkan yerlerini toparlatma operasyonları geçirdi ve son hallerini de paylaştı.

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Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı’nın son pozlarına yorum yağdı! Ablam abarttın

Hadise ile Petek Dinçöz'e benzetilen Karlı filtreyi de abartınca hayranlarından yorum yağdı.

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Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı’nın son pozlarına yorum yağdı! Ablam abarttın

Türkücünün son pozlarını görenler "Abla abarttın", "Hem filtre hem estetik çok oldu", "Çok yapay görünüm" yorumları aldı.