HaberlerGaleriHem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı'nın son pozlarına yorum yağdı! "Ablam abarttın"
Hem estetiği hem filtreyi fazla kaçırdı! Songül Karlı'nın son pozlarına yorum yağdı! "Ablam abarttın"
Hız kesmeden estetik yaptırmaya devam eden Songül Karlı, son operasyon sonrası pozlarıyla Hadise'ye benzetildi. Yüzü adeta bambaşka birine dönen şarkıcı son paylaşımında filtreyi de abartınca hayranlarından yorum yağdı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 09:57Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 09:57