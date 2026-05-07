Helin Kandemir güzelliğini annesinden almış! Onları bir de yan yana görün

"Sevdiğim Sensin" dizisinin yıldızı Helin Kandemir'in duru güzelliğinin sırrı çözüldü! Genç oyuncunun magazin dünyasından uzakta yaşayan annesi Ebru Hanım'ı görenler gözlerine inanamadı. Meğer zarafeti genetikmiş...

"Sevdiğim Sensin", izleyiciyi fedakarlık, aşk ve kaderin kesiştiği duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Başrollerini genç kuşağın yetenekli isimleri Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizi, sosyal medyada da büyük ses getirdi. Dizi, askerliğinin son günlerinde büyük bir talihsizlik yaşayan İstanbullu Erkan'ın (Aytaç Şaşmaz) hikâyesini merkezine alıyor.

ŞEHİRLİ ERKAN İLE KÖYLÜ DİCLE'NİN ÇARPICI HİKÂYESİ Köy halkına yardım ederken geçirdiği kaza sonucu ölümle burun buruna gelen Erkan'ın hayatı, o güne kadar köyünün sınırlarını hiç terk etmemiş olan masum Dicle (Helin Kandemir) ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor. İkilinin arasındaki sınıfsal ve kültürel farklara rağmen yeşeren imkansız aşk, izleyiciden tam not aldı.

Özellikle Aytaç Şaşmaz'ın enerjisi ve Helin Kandemir'in duru güzelliği, ekran başındakiler tarafından "Yılın dizi çifti" yakıştırmalarının yapılmasına neden oldu. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen kariyerine pek çok başarılı proje sığdıran Helin Kandemir, "Dicle" karakterindeki performansıyla ustalara taş çıkarıyor.

BABASININ VEFATIYLA SARSILMIŞTI Genç oyuncunun başarısını takdir eden hayranları, onun özel hayatına dair detayları da yakından takip ediyor. Kandemir'in güçlü duruşunun ardında ise hüzünlü bir hikâye yatıyor. Genç yıldız, 2023 yılında babası Murat Kandemir'i lösemi nedeniyle kaybetmişti.