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Haberler Galeri Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadise ile ilişkilerine son veren Kaan Yıldırım'ın özel hayatı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım'ın doğum gününün yaklaşmasıyla birlikte yaşı da merak konusu oldu. İşte Kaan Yıldırım ve ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 13:32
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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım yaşı ile hayranlarını şaşırttı. İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985

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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

MERYEM UZERLİ
12 AĞUSTOS 1983

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Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965