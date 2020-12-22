Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si herkesi şaşırttı! Bakın Kaan Yıldırım aslında...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadise ile ilişkilerine son veren Kaan Yıldırım'ın özel hayatı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım'ın doğum gününün yaklaşmasıyla birlikte yaşı da merak konusu oldu. İşte Kaan Yıldırım ve ünlü isimlerin yaşları...