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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu'nda doktor İpek karakterine hayat veren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:54
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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alanlar, Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin eşi...

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı!

HADİSE VE SEVGİLİSİ KAAN YILDIRIM

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi bakın kim çıktı!

EZGİ EYÜBOĞLU VE SEVGİLİSİ OĞULCAN ENGİN