31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterine hayat veren Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. Esen, Gurbet Kadını dizisiyle başlayan televizyon macerasında gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Hekimoğlu dizisindeki performansın yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 16:35
  • 1
  • 136
Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

  • 2
  • 136
Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA

  • 3
  • 136
Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

  • 4
  • 136
Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

HADİSE VE KAAN YILDIRIM

  • 5
  • 136
Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

EZGİ EYÜBOĞLU VE OĞULCAN ENGİN