Hekimoğlu’nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...