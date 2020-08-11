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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hekimoğlu'nda, zekasıyla kendisine hayran bırakan bir tıp dehasını canlandıran Timuçin Esen'in özel hayatını mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Timuçin Esen hakkında araştırma yapanlar Esen'in boyunu merak etti. İşte Timuçin Esen'in boyu...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 17:45
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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle kendisine hayran bırakan Timuçin Esen'in boyu merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM