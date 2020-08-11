Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen herkesi şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş karakterini canlandıran Timuçin Esen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hekimoğlu'nda, zekasıyla kendisine hayran bırakan bir tıp dehasını canlandıran Timuçin Esen'in özel hayatını mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan Timuçin Esen hakkında araştırma yapanlar Esen'in boyunu merak etti. İşte Timuçin Esen'in boyu...