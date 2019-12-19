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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

Yeni televizyon dizisi Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dizisi yayın hayatına başladı. Dizinin izleyicileri de Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 02:15
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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Yayın hayatına başlayan yeni dizi Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması? A.B.D'de çekilen ve bir dönem popüler olan bir hastane dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizinin oyuncularının yanı sıra hangi hastanede çekildiği merak ediliyor. İşte, Hekimoğlu dizisi hakkında merak edilenler!

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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

HEKİMOĞLU HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da çekilmektedir. Kanal D'nin yeni dizisi, Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun ilk bölümü ile ekrana geldi.

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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

Amerika'da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu yayın hayatına başladı.