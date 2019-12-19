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Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
Yeni televizyon dizisi Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dizisi yayın hayatına başladı. Dizinin izleyicileri de Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 19.12.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 02:15
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