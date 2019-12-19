Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?

Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Yayın hayatına başlayan yeni dizi Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması? A.B.D'de çekilen ve bir dönem popüler olan bir hastane dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizinin oyuncularının yanı sıra hangi hastanede çekildiği merak ediliyor. İşte, Hekimoğlu dizisi hakkında merak edilenler!