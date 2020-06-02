Hekimoğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen herkesi şaşırttı! Meğer…

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle dikkatleri çeken Timuçin Esen özel hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Gurbet Kadını dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Timuçin Esen, gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Hekimoğlu dizisindeki performansıyla yeniden adından söz ettiren Timuçin Esen'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin memleketi...