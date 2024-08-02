Hedefim Sensin'in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata'nın memleketi bambaşka çıktı

Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrolünde olduğu 'Hedefim Sensin' filmi televizyon ekranlarında yayınlanması sebebiyle Demirer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çanakkale sevdasıyla bilinen Demirer'in nereli olduğu merak konusu oldu. Ünlü ismin memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ata Demirer bakın aslen nereli çıktı...