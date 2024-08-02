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Hedefim Sensin'in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata'nın memleketi bambaşka çıktı

Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrolünde olduğu 'Hedefim Sensin' filmi televizyon ekranlarında yayınlanması sebebiyle Demirer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen oyuncu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çanakkale sevdasıyla bilinen Demirer'in nereli olduğu merak konusu oldu. Ünlü ismin memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ata Demirer bakın aslen nereli çıktı...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 15:18
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Hedefim Sensin’in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata’nın memleketi bambaşka çıktı

Hedefim Sensin filminin başrolünde olan Ata Demirer'in hayatı merak konusu oluyor.

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Hedefim Sensin’in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata’nın memleketi bambaşka çıktı

Yıllar içinde fazla kilolarından kurtulan Demirer, yaşadığı değişimle adından söz ettiriyordu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, bu sefer de memleketiyle gündem oldu.

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Hedefim Sensin’in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata’nın memleketi bambaşka çıktı

Yaz aylarını tatil bölgelerinde geçiren ünlü komedyenin memleketi bambaşka çıktı.

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Hedefim Sensin’in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata’nın memleketi bambaşka çıktı

Çanakkale'ye olan sevdasıyla bilinen Demirer, meğer Bursalıymış...

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Hedefim Sensin’in yıldızı Ata Demirer bakın nereliymiş! Çanakkale aşığı Ata’nın memleketi bambaşka çıktı

Peki siz ünlülerin memleketlerini biliyor musunuz? İşte detaylar...