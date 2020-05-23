Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Hazım Körmükçü ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Karantina günlerinde geçimini sağlayamadığını ve kirasını ödeyemediğini söyleyen Özdemir, "Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok." dedi.