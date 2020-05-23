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Haberler Galeri Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Hazım Körmükçü ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Karantina günlerinde geçimini sağlayamadığını ve kirasını ödeyemediğini söyleyen Özdemir, "Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok." dedi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 14:52
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Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

"Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun"

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Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

"Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."

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Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

"Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri."

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Hazım Körmükçü’nün eski eşi Hilal Özdemir gözyaşları içinde anlattı: Yardım için Kızılay'a başvurdum

"Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."